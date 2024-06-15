В Калининграде назвали лучших сотрудников больниц и поликлиник

В Калининграде в преддверии профессионального праздника медицинских работников назвали лучших сотрудников больниц и поликлиник. В торжественной церемонии награждения отличившихся в конкурсе «Лучший врач-2024» принял участие врио губернатора Алексей Беспрозванных.
Победителями регионального этапа конкурса стали:
«Лучший педиатр» — врач Центра общественного здоровья и медпрофилактики Ольга Чигрева;
«Лучший терапевт» — ревматолог областной больницы Юлия Грабовецкая;
«Лучший акушер-гинеколог» — представительница роддома № 4 Наталья Сирота;
«Лучший стоматолог» -специалист городской детской стоматологической поликлиники Татьяна Рихтер;
«Лучший дерматовенеролог» — доктор Центра специализированных видов медпомощи Светлана Говорухина;
«Лучший психиатр» — представитель психбольницы № 2 Валерий Зименко;
«Лучший руководитель медорганизации» — главврач Детской областной больницы Александр Маляров.
Поздравления также приняли заведующая ФАПом под Гвардейском Евгения Гельвич, акушер роддома № 4 Екатерина Лоскутова, медсестры областной больницы Ольга Перфилова и Оксана Бакирова, медсестра горбольницы № 4 Елена Ефимова, судмедэксперт-лаборант Ирина Брылева, медсестра городской детской стоматологии Ирина Вишнякова.