В Калининграде назвали лучших сотрудников больниц и поликлиник

В Калининграде в преддверии профессионального праздника медицинских работников назвали лучших сотрудников больниц и поликлиник. В торжественной церемонии награждения отличившихся в конкурсе «Лучший врач-2024» принял участие врио губернатора Алексей Беспрозванных.