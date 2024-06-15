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Биолог объяснил, когда мошкара должна уйти из Волгограда

В Волгограде в самой активной фазе находится сезон мелких назойливых насекомых, которые делают невозможным пребывание на свежем воздухе. К счастью, этот период не так долог. По прогнозам специалистов, мошка продержится в регионе до конца июня.

Как рассказал «Волгоградской правде.ру» известный биолог Николай Онистратенко, полчища мошки заметно уменьшатся уже к концу первого летнего месяца, а в июле уже точно не будут доставлять особых хлопот.

«Можно ожидать, что, как и в предыдущие годы, мошка начнет редеть к последним числам июня. И уже 27—30 июня, а тем более в июле, не сможет нам серьезно досаждать, — отметил биолог. — Многие считают, что численность насекомых резко сократится, когда массово вылетят стрекозы. Однако при всей своей прожорливости стрекозы не смогут справиться с гигантской массой двукрылых, но вполне бойко ее проредят. К этому моменту вспышка численности мошкары естественным образом пойдет на убыль, что обусловлено биологическими закономерностями и климатическими, гидрологическими условиями».

А пока с мошкой придется сосуществовать. Одним из самых древних способов отпугивания насекомых считается дым костра — с запахом хвои, можжевельника, шишек и полыни, он отлично отпугивает насекомых. Из народных средств большой популярностью пользуются раствор ванилина, а также эфирные масла гвоздики, эвкалипта. Кроме того, специалисты советуют использовать в борьбе с мошкой и комарами одеколон, свежий сок лимона, кашицу из листьев петрушки, столовый уксус.

флора и фауна