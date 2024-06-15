Биолог объяснил, когда мошкара должна уйти из Волгограда

Как рассказал «Волгоградской правде.ру» известный биолог Николай Онистратенко, полчища мошки заметно уменьшатся уже к концу первого летнего месяца, а в июле уже точно не будут доставлять особых хлопот.
«Можно ожидать, что, как и в предыдущие годы, мошка начнет редеть к последним числам июня. И уже
А пока с мошкой придется сосуществовать. Одним из самых древних способов отпугивания насекомых считается дым костра — с запахом хвои, можжевельника, шишек и полыни, он отлично отпугивает насекомых. Из народных средств большой популярностью пользуются раствор ванилина, а также эфирные масла гвоздики, эвкалипта. Кроме того, специалисты советуют использовать в борьбе с мошкой и комарами одеколон, свежий сок лимона, кашицу из листьев петрушки, столовый уксус.