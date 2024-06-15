Биолог объяснил, когда мошкара должна уйти из Волгограда

«Можно ожидать, что, как и в предыдущие годы, мошка начнет редеть к последним числам июня. И уже 27—30 июня , а тем более в июле, не сможет нам серьезно досаждать, — отметил биолог. — Многие считают, что численность насекомых резко сократится, когда массово вылетят стрекозы. Однако при всей своей прожорливости стрекозы не смогут справиться с гигантской массой двукрылых, но вполне бойко ее проредят. К этому моменту вспышка численности мошкары естественным образом пойдет на убыль, что обусловлено биологическими закономерностями и климатическими, гидрологическими условиями».