Братья Грим, Марсель и Найк Борзов выступят в Нижегородской области

Концерты Братьев Грим, Марселя и Найка Борзова запланированы в Нижегородской области на День молодежи. Об этом сообщила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева в соцсетях.
Праздничные мероприятия на День молодежи в этом году запланированы в четырех городах Нижегородской области — Нижнем Новгороде, Выксе, Чкаловске и Княгинине. В каждом городе запланированы выступления известных музыкантов и певцов.
Так, 29 июня в Княгинине состоится концерт Братьев Грим, в Выксе для жителей споет Марсель и артист лейбла ТНТ Music Максим Круженков, а в Чкаловске запланировано выступление Найка Борзова.
— В Нижнем будем вместе с любимыми Иванушками разгонять тучи на небе! — добавила Светлана Ануфриева.
Концерт группы «Иванушки International» пройдет на площади Минина 29 июня в 21:00.