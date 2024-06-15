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Братья Грим, Марсель и Найк Борзов выступят в Нижегородской области

Их концерты запланированы на День молодежи 29 июня.

Концерты Братьев Грим, Марселя и Найка Борзова запланированы в Нижегородской области на День молодежи. Об этом сообщила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева в соцсетях.

Праздничные мероприятия на День молодежи в этом году запланированы в четырех городах Нижегородской области — Нижнем Новгороде, Выксе, Чкаловске и Княгинине. В каждом городе запланированы выступления известных музыкантов и певцов.

Так, 29 июня в Княгинине состоится концерт Братьев Грим, в Выксе для жителей споет Марсель и артист лейбла ТНТ Music Максим Круженков, а в Чкаловске запланировано выступление Найка Борзова.

— В Нижнем будем вместе с любимыми Иванушками разгонять тучи на небе! — добавила Светлана Ануфриева.

Концерт группы «Иванушки International» пройдет на площади Минина 29 июня в 21:00.

музыка