Air Astana возобновила полеты из Астаны в Сеул после пандемии

— Авиасообщение между столицами впервые было запущено в 2015 году, но из-за глобальной пандемии было временно приостановлено. Возобновление маршрута совпало с официальным визитом президента Южной Кореи в Казахстан на этой неделе, что подчеркивает своевременность маршрута для укрепления экономических и культурных связей между странами.