Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана, включая Астану

16 июня днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при которой порывы ветра составят 18−23 м/с. В этот же день на большей части области сохранится высокая, в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.
В воскресенье днем на западе, севере Актюбинской и Западно-Казахстанской областей ожидается гроза. При грозе — порывы 15−20 м/с. Днем — сильная жара 35−38 градусов.
В Актобе в дневное время — 36−38 градусов. На юге, севере ЗКО сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 16 июня ночью ожидается гроза, днем — 35−37 градусов.
На востоке Атырауской области — гроза. Днем — 35−38 градусов, на юге области и в Атырау — 41 градус.
В воскресенье в северной половине Костанайской области и Костанае ожидается гроза. Град и грозу следует ожидать и жителям Астаны.
16 июня ночью на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу. Днем — град, шквал. На севере, юге, в центре области сила ветра будет равна 15−20 м/с, с порывами до 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Высокая пожарная опасность сохраняется и в области Ұлытау, в центре региона и Жезказгане она будет чрезвычайной.
16 июня ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза. На севере, востоке, в центре области — град, шквал. В некоторых частях сила ветра — 15−20 м/c, с порывами до 23 м/с.
В центре области — высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее будет гроза. Порывы ветра до 15−18 м/с.
Грозу, град и сильный ветер прогнозируют на большей части Карагандинской области. На западе, в центре региона — высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.
16 июня днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара в 35−40 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности, в том числе и в Актау.
В этот же день на востоке Кызылординской области — сильный ветер до 15−20 м/с. Днем по всему региону температура повысится до 40−41 градуса. На большей части области — чрезвычайная пожарная опасность.
В воскресенье днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. При грозе возможны порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Акмолинской области — тоже гроза, а также град. Порывы ветра до 15−20 м/с. На юго-западе — высокая пожарная опасность.
На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области днем обещают грозу, град и сильный ветер.