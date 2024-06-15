В Германии нашли древнейшую рукопись с описанием детства Иисуса

Манускрипт был создан 1600 лет назад, показало исследование. Он представляет собой самую раннюю сохранившуюся копию Евангелия от Фомы. В нем рассказываются эпизоды из детства Иисуса, например, превращения глиняных фигурок в живых птиц. До сих пор считалось, что самой ранней версией этого Евангелия была рукопись XI века.