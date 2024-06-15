Из-за жаркой погоды главный госавтоинспектор Башкирии порекомендовал отказаться от дальних поездок

В своей публикации Владимир Севастьянов заявил, что сотрудники ДПС, в первую очередь, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Попавшие в трудную ситуацию на дороге, имеют возможность в любое время обратиться за помощью как непосредственно на дороге, так и по телефонам дежурных частей подразделений МВД и ГАИ.