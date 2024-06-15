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Из-за жаркой погоды главный госавтоинспектор Башкирии порекомендовал отказаться от дальних поездок

Глава ГАИ Башкирии из-за жары призвал воздержаться от дальних поездок.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 июня, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов из-за жары в своем Telegram-канале призвал жителей республики воздержаться от дальних поездок или проявлять внимательность на дороге, если таковая все-таки состоится.

По словам руководителя ведомства, потеря скорости реакции, утомление из-за жары могут спровоцировать ДТП. Поэтому, считает Севастьянов, за рулем необходимо быть осторожным в такую погоду, а также ни в коем случае не употреблять спиртное перед выездом.

Кроме того, глава Госавтоинспекции республики отметил необходимость следить за техническим состоянием транспорта. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» в пути.

В своей публикации Владимир Севастьянов заявил, что сотрудники ДПС, в первую очередь, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Попавшие в трудную ситуацию на дороге, имеют возможность в любое время обратиться за помощью как непосредственно на дороге, так и по телефонам дежурных частей подразделений МВД и ГАИ.

— Сотрудники полиции постараются оказать все возможное содействие, — заверил глава Госавтоинспекции Башкирии.