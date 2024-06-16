В Перми перекроют улицы и ограничат парковку для фестиваля «Город встреч»

Мэрия Перми рассказала, что в краевой столице перекроют часть улиц и ограничат парковку для проведения фестиваля «Город встреч»
Так, 16 июня с 16:00 до 00:00 будет запрещена парковка всех видов транспорта на участке от дома по улице Монастырской, 2 до улицы Горького. А 17 июня с 14:00 до 00:00 транспорту нельзя будет останавливаться в парковочной зоне у Завода Шпагина.
«Кроме того, на время проведения летнего фестиваля 17 июня с 08:00 до 00:00 перекроют движение всех видов транспорта по проезду по улице Монастырской от дома № 2 до дома № 1б. А с 16:00 до 00:00 в этот же день будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от здания по улице Монастырской, 2 до улицы Горького», — добавили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.