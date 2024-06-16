В Перми перекроют улицы и ограничат парковку для фестиваля «Город встреч»

«Кроме того, на время проведения летнего фестиваля 17 июня с 08:00 до 00:00 перекроют движение всех видов транспорта по проезду по улице Монастырской от дома № 2 до дома № 1б. А с 16:00 до 00:00 в этот же день будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от здания по улице Монастырской, 2 до улицы Горького», — добавили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.