Рынку грозит дефицит: что будет с ценами на автомобили в России из-за новых санкций

США и Великобритания ввели новый пакет санкций против России, который затронул несколько секторов экономики. Одним из самых заметных новых объектов санкций стала Московская биржа, которая была вынуждена приостановить продажу долларов и евро. В то же время торги на всех остальных биржевых сегментах, включая инструменты в рублях и других валютах, продолжаются в обычном режиме.
Что это значит для автомобильной отрасли, включая дилеров, автоперевозчиков и поставщиков запчастей, рассказали «Autonews.ru» (18+) участники рынка и аналитики.
Новые санкции фактически отрезали всех участников рынка от покупки иностранной валюты на бирже. Кроме того, некоторые брокеры ограничили переводы долларов и евро со счетов своих клиентов. Сделки с этими валютами теперь будут проходить на внебиржевом рынке. Центробанк обещает, что курс останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета.
Российская ассоциация дилеров подтвердила, что ожидает временного всплеска цен на автомобили в России. Вице-президент ассоциации Алексей Григорьев отметил, что санкции уже более двух лет оказывают давление на автомобильный рынок и новое ужесточение не стало неожиданностью.
«Мы понимаем, что возможен краткосрочный всплеск цен, вызванный эмоциональным волнением населения, но это временное явление,» — сказал Григорьев.
По его словам, дилеры не ожидают серьезных долговременных изменений цен, так как они уже научились адаптироваться к санкционным условиям.
Представитель одного из московских дилерских центров признал, что в случае с автомобилями из параллельного импорта избежать индексации цен будет сложно.
«Параллельный импорт очень чувствителен к экономическим переменам, и подорожание неизбежно,» — отметил сотрудник автосалона.
Член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов указал на возможные сложности и с поставками запчастей. Он отметил, что проведение платежей становится все труднее, так как Турция и Китай все больше ограничивают возможность переводить валюту из России в другие страны.
«Если же возможность оплат за рубеж заметно снизится, то за месяц поднимутся цены, а через три-четыре месяца по отдельным позициям и товарным группам может сформироваться дефицит», — предупредил Плисов.