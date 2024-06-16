Рынку грозит дефицит: что будет с ценами на автомобили в России из-за новых санкций

США и Великобритания ввели новый пакет санкций против России, который затронул несколько секторов экономики. Одним из самых заметных новых объектов санкций стала Московская биржа, которая была вынуждена приостановить продажу долларов и евро. В то же время торги на всех остальных биржевых сегментах, включая инструменты в рублях и других валютах, продолжаются в обычном режиме.