Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Православная церковь 16 июня вспоминает святого Лукиллиана. В народе отмечают день Лукьяна Ветряка. Есть еще одно название — Ветряник. Название возникло из-за того, что 16 июня по направлению ветра было принято определять, что случится в ближайшем будущем.
Что нельзя делать 16 июня.
Не рекомендуется выходить на улицу, если дует сильный ветер. Предки верили, что это можем провоцировать болезни, а также надуть проблемы. Запрещено пересчитывать денег, так как могут начаться финансовые проблемы. Не следует делать дорогостоящие покупки. Нельзя рассказывать кому-либо свои секреты.
Что можно делать 16 июня
По традиции, 16 июня постиранное белье было принято сушить на улице. Считалось, что ветер может из него выдуть все плохое. Кроме того, следует открыть окна.
Согласно приметам, южный ветер указывает на богатый урожай. В том случае, если 16 июня дует северо-западный ветер, то он предупреждал про сырую погоду. Северо-западный ветер предвещал затяжные дожди.