Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Не рекомендуется выходить на улицу, если дует сильный ветер. Предки верили, что это можем провоцировать болезни, а также надуть проблемы. Запрещено пересчитывать денег, так как могут начаться финансовые проблемы. Не следует делать дорогостоящие покупки. Нельзя рассказывать кому-либо свои секреты.