Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозовые дожди и жара: какая погода будет на неделе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня, ФедералПресс. В начале следующей недели погода в Приморье будет разнообразной. В крае ожидаются дожди с грозами.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 78% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

«В понедельник, 17 июня, Приморский край окажется под воздействием высотной ложбины. Во многих районах пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, прогремят грозы», — сообщает Примгидромет.

Во вторник и среду в крае обойдется без осадков, погода начнет налаживаться. Днем воздух во многих районах прогреется до +20…+28 градусов, прохладнее будет только на восточном побережье, где максимальные температуры составят +13…+18 градусов.

Во Владивостоке в понедельник, 17 июня, возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночная температура воздуха будет в пределах +12…+15 градусов, дневная +19…+22 градуса. Во вторник ожидается душная погода. Дневная температура будет в пределах +23…+26 °C, в среду будет немного прохладнее.

Напомним, во Владивостоке с 15 июня стартовал купальный сезон. Список разрешенных пляжей здесь.