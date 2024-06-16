Грозовые дожди и жара: какая погода будет на неделе в Приморье

Во Владивостоке в понедельник, 17 июня, возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночная температура воздуха будет в пределах +12…+15 градусов, дневная +19…+22 градуса. Во вторник ожидается душная погода. Дневная температура будет в пределах +23…+26 °C, в среду будет немного прохладнее.