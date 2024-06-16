В Прикамье хозяева просят помочь найти обезьянку Римпи, пропавшую 15 июня

«Наша домашняя малышка любит гулять по вечерам. У неё даже есть отдельный вольер. 15 июня около 8:00 наша принцесса уснула в кресле без задних лап на улице. Такое и раньше было, так что мы не волновались. На утро приходим — нет её… Я дверь открыла, и у меня просто шок», — рассказала perm.aif.ru хозяйка пропавшей обезьянки Дэниз.