В Прикамье хозяева просят помочь найти обезьянку Римпи, пропавшую 15 июня

Хозяева просят неравнодушных людей помочь найти обезьянку Римпи, пропавшую в деревне Мокино Пермского округа утром 15 июня.
О потерявшемся зверьке сайту perm.aif.ru сообщила его владелица.
«Наша домашняя малышка любит гулять по вечерам. У неё даже есть отдельный вольер. 15 июня около 8:00 наша принцесса уснула в кресле без задних лап на улице. Такое и раньше было, так что мы не волновались. На утро приходим — нет её… Я дверь открыла, и у меня просто шок», — рассказала perm.aif.ru хозяйка пропавшей обезьянки Дэниз.
Девушка пояснила, что пропавшая обезьяна очень молодая, ей всего 1 год. Она отзывается на своё имя — Римпи.
«Если похлопаете рукой о плечо, она подбежит. Можно приманить её фруктами, она не откажется», — поделилась собеседница.
Хозяйка обезьянки добавила, что семья её очень любит и ждёт домой.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми по-прежнему ищут американского питбультерьера Ареса. Нашедшему собаку владельцы обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей.