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В Прикамье хозяева просят помочь найти обезьянку Римпи, пропавшую 15 июня

Зверёк пропал в ночь на 15 июня.

Источник: Из личного архива

Хозяева просят неравнодушных людей помочь найти обезьянку Римпи, пропавшую в деревне Мокино Пермского округа утром 15 июня.

О потерявшемся зверьке сайту perm.aif.ru сообщила его владелица.

«Наша домашняя малышка любит гулять по вечерам. У неё даже есть отдельный вольер. 15 июня около 8:00 наша принцесса уснула в кресле без задних лап на улице. Такое и раньше было, так что мы не волновались. На утро приходим — нет её… Я дверь открыла, и у меня просто шок», — рассказала perm.aif.ru хозяйка пропавшей обезьянки Дэниз.

Девушка пояснила, что пропавшая обезьяна очень молодая, ей всего 1 год. Она отзывается на своё имя — Римпи.

«Если похлопаете рукой о плечо, она подбежит. Можно приманить её фруктами, она не откажется», — поделилась собеседница.

Хозяйка обезьянки добавила, что семья её очень любит и ждёт домой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Римпи, просят позвонить по телефону: 8−982−253−86−84.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми по-прежнему ищут американского питбультерьера Ареса. Нашедшему собаку владельцы обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей.