В Омске с 1 июля частично откроют перекресток на бульваре Архитекторов

В администрации города Омска уточнили сроки открытия движения по ныне закрытому на ремонт перекрестку бульвар Архитекторов—Степанца. Частично он откроется 1 июля.
Как сообщили в мэрии, это произойдет на перекрестке бульвара с улицами 70 лет Октября и Степанца.
«Сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений», — уточнили в гордаминистрации.
Возобновится ли здесь движение общественного транспорта и по какой схеме он будет ходить, пока не уточняется.
Полностью реконструкция участка бульвар Архитекторов—улица Волгоградская должна завершиться к декабрю.