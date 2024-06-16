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В Омске с 1 июля частично откроют перекресток на бульваре Архитекторов

Здесь возобновят движение по двум полосам.

Источник: Комсомольская правда

В администрации города Омска уточнили сроки открытия движения по ныне закрытому на ремонт перекрестку бульвар Архитекторов—Степанца. Частично он откроется 1 июля.

Как сообщили в мэрии, это произойдет на перекрестке бульвара с улицами 70 лет Октября и Степанца.

«Сквозное движение на данном участке будет возобновлено в рабочем режиме по двум полосам, по одной в каждом из направлений», — уточнили в гордаминистрации.

Возобновится ли здесь движение общественного транспорта и по какой схеме он будет ходить, пока не уточняется.

Полностью реконструкция участка бульвар Архитекторов—улица Волгоградская должна завершиться к декабрю.