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Грозы с градом и жара до 40 градусов: казахстанцев предупреждают о непогоде

Штормовое предупреждение объявлено 16 июня в большинстве регионах Казахстана, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 64% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: EL.kz

Гроза ожидается в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

В Астане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют грозу и град.

На большей части области Улытау, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке области Абай ожидается временами сильный дождь, гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40−41 градус.