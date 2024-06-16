До 70 тысяч: стало известно, сколько зарабатывают медсёстры в Омске

Стало известно, сколько могут получать медсёстры педиатра в коммерческих поликлиниках Омска. Так, максимальная зарплата таких сотрудников составляет 70 тысяч рублей. Соискателям, претендующим на такой доход, нужно иметь опыт работы от трёх лет.
От 35 до 40 тысяч рублей готовы платить медсестре со среднем медицинским образованием. У кандидата должен быть диплом по специальности «сестринское дело», «лечебное дело» или «акушерское дело», а также действующий сертификат по специальности «сестринское дело в педиатрии».
Ранее омичей приглашали в областной Конгресс-холл, где пройдёт второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится 28 июня в 10:00. Около 1 000 работодателей расскажут о рабочих местах и условиях труда. Соискателей пригласят работать по специальностям из приоритетных отраслей экономики.