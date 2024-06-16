До 70 тысяч: стало известно, сколько зарабатывают медсёстры в Омске

От 35 до 40 тысяч рублей готовы платить медсестре со среднем медицинским образованием. У кандидата должен быть диплом по специальности «сестринское дело», «лечебное дело» или «акушерское дело», а также действующий сертификат по специальности «сестринское дело в педиатрии».