Леонид Агутин выступит в «Тальцах»: чем удивит афиша Иркутска на июль 2024

Мы ждали и, наконец, дождались. До Джазового фестиваля под открытым небом и оперы в «Тальцах» остались считанные дни — пора покупать билеты. Это главные события культурной жизни Иркутска в середине лета, но не единственные. Что еще нам предстоит увидеть и услышать? Для вас — афиша Иркутска на июль 2024!
Афиша Иркутска на июль 2024: концерты
Готовьте веера и шляпки.
В «Тальцах» 6 июля масштабное событие — опера «Евгений Онегин». Помните бессмертное? «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы…». А теперь — на берегу Ангары. Кстати, премьера оперы Чайковского состоялась в 1879 году, а значит, в 2024-м — юбилей: 145 лет с момента первого исполнения. За это время она звучала в самых престижных музыкальных залах. А теперь и в «Тальцах» — впервые под открытым небом. Исполнители — ведущие солисты оперных театров России. Задействованы Театр хоровой музыки под руководством Ирины Михед и народный ансамбль танца «Палитра». Как всегда, бессмертную музыку исполняет Губернаторский симфонический оркестр, главный дирижер — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Стоимость билетов — от 1300 до 1800 рублей.
Бутман и Агутин в «Тальцах»
Итак, первый Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз» пройдет с 13 по 14 июля в архитектурно-этнографическом музея «Тальцы». Организаторы обещают массу интересного. В центре внимания в рамках дневной программы — выступление молодых джазменов со всей России. Плюс мастер-классы, арт-локации, детская зона, фудкорт. Гвоздь фестиваля — концерты хедлайнеров. 13 июля играют Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, на следующий день на сцене — Леонид Агутин. Начало звездных концертов в 19.00. Билет можно приобрести с концертами хедлайнеров и без — последний вариант, конечно, дешевле и обойдется всего в 300 рублей. А вот чтобы послушать знаменитостей под закатным солнцем на берегу Ангары, нужно потратить от 2500 до 12 000 рублей.
Афиша Иркутска на июль 2024: выставки
Есть имена, как солнце
До 9 июля стоит успеть побывать на выставке, посвященной Александру Пушкину, в уникальном месте — в Анге, где в Культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия и открыта экспозиция. Любовь к творчеству поэта и стремление сохранить память о нем отразились в обычных вещах: открытках, марках, значках, календарях, плакетках, статуэтках. Сувениры с образом Пушкина стали украшением домашних интерьеров или целью собирательства и коллекционирования. Посетителям представят, в том числе, интересные экземпляры раритетов, владельцами которых были известные иркутские писатели.
С куклой по жизни
Куклы Оля, Катя, Вера и Алена, легендарные пупсы и красавицы-девочки от московской фабрики «Художественная игрушка», кукла-капризуля Маринка и другие — такие экспонаты можно увидеть на выставке в Усадьбе В. П. Сукачева на улице Декабрьских Событий, 112. Куклы 30 — 80-х годов прошлого столетия были выпущены советскими фабриками, многие из которых уже перестали существовать. Стоимость входных билетов: 300 рублей — общий билет, 250 рублей — для студентов, школьников, пенсионеров и дошкольников. Дети до трех лет — бесплатно.
Ирреальность от Даши Намдакова
Афиша Иркутска на июль 2024 удивит еще одной выставкой. Оказывается, последние несколько лет знаменитый скульптор Даши Намдаков работал над коллекцией скульптур из дерева. Мы-то привыкли, что его произведения в основном из металла. Но мастеру и новый материал оказался подвластен!
Рассмотреть эксклюзивные творения, впервые представленные в Иркутске, можно в Галерее Виктора Бронштейна в течение всего июля. В экспозицию вошло 16 скульптур, прообразами для которых стали бурятские онгоны (считается, что онгон — это вместилище духов предков, которые помогают видеть ирреальный мир). Общая тема выставки — «ясновидение как способность чувствовать связь с миром духовным». Стоимость единого входного билета на все выставки в галерее — 100 — 300 рублей.
Наивно и самобытно
Выставку «Дети в искусстве» можно посетить в главном здании Иркутского художественного музея. В небольшой экспозиции — произведения декоративно-прикладного искусства, раскрывающие наивный образ ребенка. В витринах — мелкая пластика и посуда фарфоровых заводов России, глиняная Дымковская игрушка, статуэтки из кости, а также сервиз самобытной художницы из Бурятии Рыгдемы Жимбиевой «Воспоминание о детстве». Посещение доступно по Пушкинской карте.
Афиша Иркутска на июль 2024: экскурсии
Ловите момент.
Все лето каждую среду и воскресенье ровно в полдень Музей декабристов приглашает иркутян и гостей города на пешеходную экскурсию по историко-мемориальному комплексу «Декабристы в Иркутске». Старт маршрута — у входа в усадьбу Волконских. В историческом обзоре — усадьбы декабристов, Преображенская церковь с площадью вокруг нее и ближней застройкой, включая дом губернатора, каменное здание бывшей приходской школы, некогда сиропитательный дом Медведниковой. После такой экскурсии багаж знаний о прошлом нашего города у вас существенно пополнится. Цена билетов — от 300 до 500 рублей.
Истории о рыбалке и творчестве
Вы знали, что экватор лета приходится в ночь с 16 на 17 июля? В первый день второй половины лучшего времени года Музей В. Г. Распутина приглашает желающих пройти увлекательным маршрутом по порту Байкал и увидеть дома-дачи известных писателей, художников, издателей Иркутской области прошлого века. В ходе экскурсии прозвучат истории о дружбе, рыбалке и творческих находках. Будет открыт и главный секрет, почему именно порт Байкал стал таким притягательным местом для людей искусства? Записываться в поездку на 17 июля нужно заранее. Цена с учетом транспорта — 1500 рублей.
Афиша Иркутска на июль 2024: театры
Пишет, как дышит.
В этом году еще одна дата — 100-летие со дня рождения Булата Окуджавы. В Драмтеатре имени Н. П. Охлопкова 8 июля — музыкально-поэтический спектакль «Под управлением любви…». Постановка, как говорят в театре, подарит зрителю лирическое свидание с упоительной поэзией Окуджавы. Поэт, провозгласивший творческий закон: «Каждый пишет, как он дышит», стал голосом эпохи. Популярны его произведения и сегодня. Приобрести билет стоимостью от 100 рублей можно по «Пушкинской карте».
Афиша Иркутска на июль 2024 разнообразная — как провести лето, решать вам!