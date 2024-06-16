Леонид Агутин выступит в «Тальцах»: чем удивит афиша Иркутска на июль 2024

В «Тальцах» 6 июля масштабное событие — опера «Евгений Онегин». Помните бессмертное? «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы…». А теперь — на берегу Ангары. Кстати, премьера оперы Чайковского состоялась в 1879 году, а значит, в 2024-м — юбилей: 145 лет с момента первого исполнения. За это время она звучала в самых престижных музыкальных залах. А теперь и в «Тальцах» — впервые под открытым небом. Исполнители — ведущие солисты оперных театров России. Задействованы Театр хоровой музыки под руководством Ирины Михед и народный ансамбль танца «Палитра». Как всегда, бессмертную музыку исполняет Губернаторский симфонический оркестр, главный дирижер — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Стоимость билетов — от 1300 до 1800 рублей.