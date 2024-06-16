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На Урале участников Турнира косарей оставили без травы

Кто-то скосил её с поля и вывез.

В Артинском районе Свердловской области неизвестные скосили траву с поля, на котором должен был пройти Турнир косарей. Об этом в соцсетях пишут организаторы мероприятия.

Турнир намечен на 13 июля. Перед ним на поле посеяли первосортную траву, чтобы косарям было интереснее соревноваться. Но накануне всё, что выросло, без вести пропало.

В соцсетях население активно обсуждает произошедшее. Часть комментаторов считают, что в этом есть вина организаторов, которые не обеспечили сохранность травы.

Турнир косарей проводится ежегодно. В 2024 году на него ждут примерно семь тысяч человек.