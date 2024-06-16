Школьники и наука. Как юные кузбассовцы предлагают решать проблемы

«Уже четыре года совместно с Кузбасским политехом мы проводим чемпионат “Инженерная лига Кузбасса”. Школьники получают уникальную возможность решать реальные задачи, с которыми сталкиваются предприятия нашего региона. Тем самым они раскрывают свой потенциал, развивают профессиональные навыки и готовятся к будущей карьере в области инженерии. Такие проекты помогают ребятам понять, как работает отрасль, и получить представление о том, какие навыки и знания им нужно развивать», — отметил заместитель директора НОЦ «Кузбасс-Донбасс», куратор «Инженерной лиги Кузбасса» Евгений Дугинов.