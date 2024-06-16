Школьники и наука. Как юные кузбассовцы предлагают решать проблемы

Юные кузбассовцы предлагают своё решение актуальных проблем. О научных изысканиях ребят — в нашем обзоре.
Против парниковых газов.
В регионе продолжает действовать «Инженерная лига Кузбасса». Это совместный проект Научно-образовательного центра «Кузбасс-Донбасс» и КузГТУ им. Т. Ф. Горбачёва. Он представляет собой практико-ориентированное соревнование команд из трёх-пяти школьников 7−11 классов.
По информации администрации регионального правительства, в этом году за возможность выйти в финал лиги боролись 56 команд — 250 учеников из 16 муниципалитетов региона, а также Тульской области. Они решали кейс по снижению влияния выбросов парниковых газов кузбасских предприятий.
«Уже четыре года совместно с Кузбасским политехом мы проводим чемпионат “Инженерная лига Кузбасса”. Школьники получают уникальную возможность решать реальные задачи, с которыми сталкиваются предприятия нашего региона. Тем самым они раскрывают свой потенциал, развивают профессиональные навыки и готовятся к будущей карьере в области инженерии. Такие проекты помогают ребятам понять, как работает отрасль, и получить представление о том, какие навыки и знания им нужно развивать», — отметил заместитель директора НОЦ «Кузбасс-Донбасс», куратор «Инженерной лиги Кузбасса» Евгений Дугинов.
15 команд-финалистов, победивших в отборочном туре, презентовали свои инновационные решения. Оценивали проекты ведущие специалисты отрасли. Все призовые места завоевали юные кемеровчане.
На первом месте оказалась команда «Экоголики», которая выступила за введение механизма торговли квотами на выброс углекислого газа, углеродного налога и налоговых льгот для сохраняющих экологию предприятий. На втором месте — «ПНКпРК», её участники предложили для расчёта углеродного следа использовать механизм переработки отходов пиролизом или анаэробным сбраживанием.
Третье место досталось команде «Коксики». Ребята предлагают внедрять аккумуляторные маневровые локомотивы вместо дизельных, масштабировать озеленение территорий предприятий и городов, ввести обязательный раздельный сбор отходов.
Добавим, всего за восемь турниров в лиге приняли участие более 2 000 школьников из Кузбасса, Ставропольского и Алтайского краёв, Тульской области и других регионов России. С 2022 года проект вошёл в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов Минпросвещения России. Это даёт возможность участникам получать дополнительные баллы при поступлении в вуз.
Проявили выдающиеся способности.
Также кузбасские школьники вошли в число победителей и призёров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Состязание проводится образовательным центром «Сириус». Участвуют в нём старшеклассники и студенты младших курсов профессиональных образовательных организаций, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.
В этом году на интеллектуальное соревнование, по информации пресс-службы АПК, поступило больше 14 тыс. заявок из 89 регионов России, а также республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан. В заключительном этапе приняли участие 2 тыс. 933 человека из 86 субъектов РФ. Кузбасс представляли 42 школьника, девять из них вошли в число лучших.
В направлении «Агропромышленные и биотехнологии» победила Олеся Васютенко, «Передовые производственные технологии» — Егор Лукьянов, «Умный город и безопасность» — Кирилл Рудяков, «Генетика и биомедицина» — Анастасия Шитова. Призёрами стали Глеб Анохин, Владислав Борисенко, Марк Волошин, Илья Востров и Герман Лебедев.
Теперь ребята примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы» без дополнительных испытаний. Также их включат в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.