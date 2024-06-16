Сотрудники Роспотребнадзора просят красноярцев не купаться в фонтанах

В Красноярск пришла жара, и горожане ищут различные возможности освежиться. Самые предприимчивые используют городские фонтаны в качестве бассейнов. В основном это дети, но встречаются и взрослые, которые не прочь окунуться в фонтан.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что фонтаны — это элементы благоустройства, они абсолютно не предназначены для купания.
«Купание может повлечь за собой серьёзные проблемы со здоровьем, включая острые кишечные инфекции, респираторные заболевания, конъюнктивиты. Главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — напомнили в ведомстве.