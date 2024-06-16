Привычка спасать. Как работают уральские медбратья

К сожалению, в повседневной жизни поведение людей часто бывает неблагодарным. Иван Мышкин помнит, как его друг спас девушку в торговом центре, сделав ей непрямой массаж сердца. Девушка могла не дожить до приезда бригады скорой помощи, а этот человек просто находился поблизости. Он спас ей жизнь, но вместо благодарности «пациентка» подала на него в суд: во время реанимационных мероприятий медбрат сломал ей ребро. Во время таких манипуляций подобная ситуация не редкость. Однако молодой человек сделал это не в своё рабочее время, и данное обстоятельство сыграло против него.