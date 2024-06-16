Привычка спасать. Как работают уральские медбратья

«Я спасаю людей, я человек полезный», — хотя бы раз говорил себе каждый медбрат. Возможно, это ощущение и удерживает их в профессии, где присутствует постоянный стресс. Обычно в больницах медбратьев меньше, чем медсестёр. А те, что остаются в этой сфере, — люди совершенно особого склада. Подробнее — в материале ural.aif.ru.
Порция дофамина
Молодые люди нечасто устраиваются в медицинские учреждения медбратьями. Как правило, мы чаще имеем дело с медсёстрами. В Центральной городской больнице № 7 города Екатеринбурга ситуация немного иная: на эту позицию всё чаще приходят мужчины.
Они работают в разных отделениях стационара: и в реанимации, и в хирургии. Кроме того, они трудятся службе скорой помощи. Некоторые ребята в университете получают профессию врача, и примерно с третьего курса работают медбратьями. Это даёт им практику.
«Когда спасаешь человека, то, конечно, радуешься. Хотя со временем ощущения притупляются — уже нет такой эйфории, а спасённые жизни становятся чем-то обыденным. Спасать людей превращается в привычку. Но в самом начале пути, а тем более во время учёбы эмоции были намного ярче».
Иван Мышкин пришёл работать в больницу в 2010 году и с тех пор остаëтся верным своему медучреждению. Его мама 30 лет трудилась медсестрой, и хотя никто в семье не настаивал, чтобы он шёл по её стопам, Иван выбрал медицину. А сама эта сфера словно проверяет на прочность тех, кто в ней остаётся.
«Помню, ещё в медицинском колледже я проходил практику на “скорой”. Мы приехали на вызов, а там мужчина бегает по квартире с топором. Его жена и ребёнок заперлись от него в комнате. Обычно в таких случаях к человеку приезжает специализированная психиатрическая бригада. Но в тот момент почему-то отправили нас. Мы попытались поговорить с буйным пациентом — бесполезно. А затем доктор в бригаде сказал, чтобы мы немедленно вышли из квартиры. Вскоре на этот вызов прибыла нужная бригада».
В тот момент Иван впервые почувствовал себя бессильным. Но чаще всего он испытывает другие ощущения. «Я полезный человек, — рассуждает Иван, — я спасаю жизни. Поэтому весь этот график и то, с чем мы сталкиваемся каждый день, дорогого стоит».
Его коллега из отделения анестезиологии и реанимации Константин Чепкасов поясняет: «Я получаю от работы свою порцию дофамина — порцию гормона удовольствия. Ведь, как бы банально это ни звучало, после спасения человека чувствуешь удовлетворение, которое трудно с чем-либо сравнить. Конечно, тут бы надо рассказать яркую историю о том, как мы героически вытащили кого-то с того света. Но когда ты делаешь это каждый день, сложно запомнить или выделить кого-то одного. Мы относимся к пациентам одинаково».
Адреналин держит
К сожалению, в повседневной жизни поведение людей часто бывает неблагодарным. Иван Мышкин помнит, как его друг спас девушку в торговом центре, сделав ей непрямой массаж сердца. Девушка могла не дожить до приезда бригады скорой помощи, а этот человек просто находился поблизости. Он спас ей жизнь, но вместо благодарности «пациентка» подала на него в суд: во время реанимационных мероприятий медбрат сломал ей ребро. Во время таких манипуляций подобная ситуация не редкость. Однако молодой человек сделал это не в своё рабочее время, и данное обстоятельство сыграло против него.
И тем не менее даже риск столкнуться с неблагодарностью пациентов не останавливает тех, кто выбрал профессию медика осознанно. Медбрат отделения хирургии Вячеслав Баруткин долго искал «свою» больницу. И, несмотря на то, что у него есть диплом художника-камнереза, всё же выбрал медицинскую специальность. Вячеслав остаётся творческим человеком и в свободное время играет в своей музыкальной группе на ударных инструментах. В седьмой больнице трудится ещё один творческий человек — палатный медбрат Марк Ивин. Этот 21-летений юноша пишет стихи и в дальнейшем планирует стать врачом.
«Когда-то я решил работать медбратом, потому что посмотрел сериал “Доктор Хаус”. Конечно, то, что мы видим на экране — отличается от реальности. К примеру, в нашем деле многие испытывают выгорание, и в сериале этого не показано. А я чувствую адреналин и внутренний азарт, потому что надо действовать быстро и чётко. Наверное, этот драйв и держит меня в профессии. Кроме того, в нашем деле очень много духовного».
Марк сожалеет, что, порой, не всех людей можно спасти. Например, у одного молодого человека был лейкоз, то есть рак крови.
«Мы его стабилизировали. Он уже мог самостоятельно есть, и его собирались выписывать. Но у него внезапно наступило ухудшение. Помочь ему было нельзя, и я до сих пор ощущаю утрат: возможно, потому что мы с ним были одногодками», — вздыхает Марк.
Нередко в больницу устраиваются студенты Уральского государственного медицинского университета, среди которых есть и иностранцы. Например, палатный медбрат Мишель Куаме приехал в Россию из Африки, из Кот-д’Ивуара и после учёбы хочет остаться жить и работать в столице Среднего Урала.
Сегодня, 16 июня, редакция «АиФ-Урал» поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником!