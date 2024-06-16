На празднование юбилея Воронежской области пришли более 16 тысяч гостей

Все парковки были просто забиты от проспекта Революции до набережной. Уже после завершения праздника некоторые воронежцы пожаловались в соцсетях, что их питомцев не пустили на площадь, а ведь они так хотели приобщиться вместе с хозяевами к знаменательному событию.