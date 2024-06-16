На празднование юбилея Воронежской области пришли более 16 тысяч гостей

На юбилей родного региона пришли более 16 тысяч человек — воронежцев и гостей столицы Черноземья.
Министр культуры Мария Мазур сообщила о насыщенной культурной программе, которую подготовили на праздник. На специально оборудованной сцене выступали артисты, которые родились в Воронеже, учились или стали известными благодаря своему творчеству.
Так, перед зрителями выступила Виктория Соломахина, диджей Фил, артисты оперного театра, воронежский симфонический оркестр, скрипачка Маргарита Глазунова. Шоу барабанщиков и танцоры школы «Тодес» задавали празднику ритм. С восторгом зрители встречали и воронежские хоры: народный имени Массалитинова, мужской ART'o’dox, эстрадный Fermata.
— Современными средствами мы решили всем жителям и гостям нашего города рассказать историю Воронежской области не только за 90 лет. Видеоряд с историческими кадрами разных периодов чередовался с блоками концертной программы, — рассказала Мария Мазур.
Громогласный вечер насыщенной культурной программы завершился ярким световым шоу. Разнообразные достижения Воронежской области поразили зрителей: над площадью не смолкали овации и одобрительные возгласы.
Все парковки были просто забиты от проспекта Революции до набережной. Уже после завершения праздника некоторые воронежцы пожаловались в соцсетях, что их питомцев не пустили на площадь, а ведь они так хотели приобщиться вместе с хозяевами к знаменательному событию.