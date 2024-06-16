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В Казахстане отмечают Курбан айт

Курбан айт, также известный как Ид аль-Адха, — один из двух главных мусульманских праздников.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. Мусульмане во всем мире и в Казахстане отмечают Курбан айт.

Для верующих он начался сегодня с праздничного Айт-намаза в мечетях. До рассвета мужчины совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть для совершения намаза. В мечети совершается праздничная молитва — Айт-намаз.

Курбан-айт — один из главных праздников правоверных мусульман, отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Праздник отмечают спустя 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. По мусульманским традициям, Курбан айт завершает паломничество в Мекку (хадж) и отмечается от трех и более дней.

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Ид аль-адха (в переводе с арабского «праздник жертвоприношения»), Курбан-байрам или привычный для казахстанцев Курбан-айт — это праздник жертвоприношения по случаю окончания хаджа, паломничества мусульман к священным местам в Мекке.

Главный смысл торжества — напомнить всем мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Аллаха.

История праздника связана с пророком Ибрагимом и описана в Коране. Однажды во сне к пророку пришел ангел, заявивший, что по воле Аллаха Ибрагим должен принести в жертву сына. Пророк подчинился приказу Всевышнего и уже был готов заколоть ребенка ножом, когда Всевышний сделал так, чтобы оружие не причинило вреда невинному мальчику.

Оказалось, что Аллах решил таким способом испытать веру Ибрагима. В награду за пройденное испытание Всевышний явил пророку барана, которого тот принес в жертву вместо сына.

С тех пор мусульмане всего мира празднуют это событие, принося в жертву домашний скот.

После жертвоприношения одну треть следует оставить себе, вторую треть раздать в качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна принести пользу нищенствующим и вознаграждение жертвователям в будущей жизни.

В праздничные дни мусульмане ходят в гости к родственникам и друзьям, дарят подарки.

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