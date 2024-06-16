В Казахстане отмечают Курбан айт

История праздника связана с пророком Ибрагимом и описана в Коране. Однажды во сне к пророку пришел ангел, заявивший, что по воле Аллаха Ибрагим должен принести в жертву сына. Пророк подчинился приказу Всевышнего и уже был готов заколоть ребенка ножом, когда Всевышний сделал так, чтобы оружие не причинило вреда невинному мальчику.