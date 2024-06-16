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Желтый уровень опасности объявили синоптики на 16 июня

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 16 июня: днем местами по республике ожидаются грозы.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 60% 761 мм рт. ст. +21°

Минск

Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Брест

Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Витебск

Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Гомель

Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 2−5 м/с.

Гродно

Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

Могилев

Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +25..+27°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.