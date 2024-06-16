Желтый уровень опасности объявили синоптики на 16 июня

Минск
Переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +23..+25°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Брест
Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Витебск
Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Гомель
Переменная облачность. Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 2−5 м/с.
Гродно
Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +24..+26°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
Могилев
Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Температура воздуха +25..+27°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.