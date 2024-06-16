В Кемерове пьяный мужчина, уснув на подоконнике, выпал с седьмого этажа

Как сообщает источник, участник инцидента будучи в нетрезвом виде уснул возле открытого окна в подъезде общежития. Очнулся он уже на козырьке дома, куда приземлился после «полёта». Чудом мужчина остался в живых. У него диагностировали черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги.