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В Кемерове пьяный мужчина, уснув на подоконнике, выпал с седьмого этажа

Пострадавший получил серьёзные травмы, но остался жив.

В ночь с 15 на 16 июня в Кемерове с седьмого этажа из окна дома № 19 по ул. Сибиряков-Гвардейцев выпал мужчина. Такая информация появилась в соцсетях.

Как сообщает источник, участник инцидента будучи в нетрезвом виде уснул возле открытого окна в подъезде общежития. Очнулся он уже на козырьке дома, куда приземлился после «полёта». Чудом мужчина остался в живых. У него диагностировали черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги.

Ранее мы писали о падении из окна второго этажа годовалой девочки. Происшествие произошло в начале июне в Междуреченске.