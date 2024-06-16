В Омске макет шара «Держава» разместят в другом месте

Напомним, временный макет памятника «Держава» (из-за дефицита средств металл тогда заменили стеклопластиком), установленный в 1997 году, хотят заменить на фундаментальную скульптуру такой же круглой формы. Автор нового проекта — скульптор Михаил Минин — уже приступил к детальной проработке прототипа будущего памятника. Мэр Омска Сергей Шелест вместе с председателем совета директоров ГК «Титан» Михаилом Сутягинским уже подписали соглашение о создании этого объекта.