Рэпер Элджей выступил на «Черника Music Fest» в Новосибирске

В Новосибирске на этих выходных проходит музыкальный фестиваль «Черника Music Fest». В рамках мероприятия на сцене выступил рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк).
Музыкальный фестиваль «Черника Music Fest» проходит 15 и 16 июня в парке «Арена» в Новосибирске. В субботу, 15 июня, на сцене выступил новосибирский рэпер Элджей. Артист заявил, что рад наконец-то оказаться в родном городе.
«Я реально скучал по вам. Мы так давно не виделись, я приготовил для вас специальную программу. Давайте отдадимся этому моменту, мы с вами ненадолго», — сказал рэпер. После этого начал исполнять песню «Рваные джинсы».
Также во время своего выступления Элджей обратился к своей маме, которая присутствовала на фестивале. Артист заявил, что очень сильно ее любит.
«Мама, ты лучше всех», — сказал рэпер.
Напомним, что ранее «АиФ-Новосибирск» писал о том, что около 30 человек обратились к медикам на «Черника Music Fest» в Новосибирске.