За год цена на продукты в Омской области выросла на 10, 6%

Омскстат опубликовал индексы потребительских цен на товары и услуги в Омской области в мае 2024 года.
«Стоимость минимального набора продуктов питания составила 5378, 97 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом апреля его стоимость повысилась на 2, 3%», — сообщили в ведомстве.
Так, сильнее всего за месяц в Омской области подорожало сливочное масло — на 2,9%, подсолнечное — на 1,9%. Сахар подскочил в цене на 1,6%.
Подешевели, если верить статистике, куриные яйца — на 8, 4%, рыба и морепродукты — на 0,5%.
Остальные продукты дорожали, но не сильно — за месяц рост цен на них составил менее одного процента.
Непродовольственные товары за тот же промежуток времени подорожали на 3,2 процента. За год сильнее всего выросли в цене медикаменты (9,6%), топливо (9, 4%), мебель (7,7%), строительные материалы (7, 3). А вот цены на одежду, белье и обувь снизились, и такая тенденция сохраняется.
Из услуг сильнее всего за год подорожали жилищные — на 4,8%. А вот коммуналка в отчетах статистиков каким-то чудом даже подешевела — на 1,4%.