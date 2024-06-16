За год цена на продукты в Омской области выросла на 10, 6%

Непродовольственные товары за тот же промежуток времени подорожали на 3,2 процента. За год сильнее всего выросли в цене медикаменты (9,6%), топливо (9, 4%), мебель (7,7%), строительные материалы (7, 3). А вот цены на одежду, белье и обувь снизились, и такая тенденция сохраняется.