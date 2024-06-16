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Мусульмане Красноярского края отмечают Курбан-байрам

Мусульмане всего мира 16 июня отмечают Курбан-байрам.

Источник: МК.RU Красноярск

Первый вице-губернатор Сергей Пономаренко поздравил верующих в Красноярске.

В этот день завершается паломничество (хадж) мусульман в Мекку. В ритуал входит особая молитва. Кроме того, верующие приносят в жертву особое животное, сообщается на официальной странице «Мусульмане Красноярского края и Сибири». Также в Курбан-байрам посещают могилы предков, ходят в гости и делают подарки.

В Красноярском крае по некоторым подсчетам проживают 120 тысяч человек, исповедующих ислам. В региональной столице происходит самое масштабное в регионе празднование.

Сергей Пономаренко поздравил верующих с праздником от имени губернатора Михаила Котюкова и отметил, что вклад мусульманской общины (уммы) в экономику, культуру и спорт Красноярского края значителен.

Также опубликовано поздравление муфтия Красноярского края Гаяза Фаткулина:

«Я в свою очередь желаю каждому из вас, мои братья и сестры, всех благ от Аллаха Всевышнего, прощения грехов и здоровья! Аминь!» — говорится в обращении к верующим в официальной группе красноярского исламского духовенства.

Ранее мэр Красноярска рассказал, где в городе могут построить вторую мечеть.

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