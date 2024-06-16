Мусульмане Красноярского края отмечают Курбан-байрам

В этот день завершается паломничество (хадж) мусульман в Мекку. В ритуал входит особая молитва. Кроме того, верующие приносят в жертву особое животное, сообщается на официальной странице «Мусульмане Красноярского края и Сибири». Также в Курбан-байрам посещают могилы предков, ходят в гости и делают подарки.