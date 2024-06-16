Мусульмане Красноярского края отмечают Курбан-байрам

Первый вице-губернатор Сергей Пономаренко поздравил верующих в Красноярске.
В этот день завершается паломничество (хадж) мусульман в Мекку. В ритуал входит особая молитва. Кроме того, верующие приносят в жертву особое животное, сообщается на официальной странице «Мусульмане Красноярского края и Сибири». Также в Курбан-байрам посещают могилы предков, ходят в гости и делают подарки.
В Красноярском крае по некоторым подсчетам проживают 120 тысяч человек, исповедующих ислам. В региональной столице происходит самое масштабное в регионе празднование.
Также опубликовано поздравление муфтия Красноярского края Гаяза Фаткулина:
«Я в свою очередь желаю каждому из вас, мои братья и сестры, всех благ от Аллаха Всевышнего, прощения грехов и здоровья! Аминь!» — говорится в обращении к верующим в официальной группе красноярского исламского духовенства.
Ранее мэр Красноярска рассказал, где в городе могут построить вторую мечеть.