— Тяжелая игра, тяжелые погодные условия. В приниципе, к ним и готовились. Снимаю шляпу перед своими футболистами: выдержать такую борьбу, темп, быструю игру. Ребята молодцы. Где-то даже на морально-волевых. Для нас каждая игра важна. С хорошей командой одержали хорошую победу. Взяли важные три очка, — сказал в послематчевом интервью главный тренер пермского Амкара Андрей Блажко.