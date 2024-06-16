В Новосибирск прибыли пилоты из Новой Зеландии, которые летят в кругосветку

В новосибирский аэропорт Толмачево прибыли пилоты из Новой Зеландии 84-летний Боб Бейтс и 77-летний Барри Пейн. С начала июня они отправились в кругосветное путешествие, и Новосибирск стал их очередной остановкой.
— Это кругосветка на очень старом самолете Piper Comanche ZK-BAZ. Позавчера они приземлились в Красноярске. Следующими их остановками после Новосибирска будут Омск, Тобольск и Екатеринбург, — рассказал КП-Новосибирск авиаспоттер Алексей Гольшев.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево, на двоих у Батиса и Пейна летный стаж 105 лет, и это самый возрастной экипаж, совершавший кругосветку на самолете общего назначения.
— Их маршрут полета проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самару, Казань, Москву, Новгород и Санкт-Петербург. Далее пилоты полетят через территорию Европы и США и спустя 3 месяца вновь окажутся в России, пролетев через Камчатку и Сахалин, — сообщают в аэропорту.
В 2024 году исполняется 100 лет со дня первого в истории авиации кругосветного полета, состоявшегося летом 1924 года, когда в течение 175 дней авиаторы начала XX века впервые облетели земной шар.