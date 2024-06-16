Около детской площадки в челябинском посёлке поселилась стая лисят

Лисят заметили около детской площадки на улице Рудной. Животные питаются из мусорных контейнеров, поэтому жители переживают, что у зверят может быть бешенство.
— Мы боимся за жизнь наших детей, так как возможно у лисят бешенство. Бегают они стаями, не боятся людей, — рассказали челябинцы в группе «Текслер, ПОМОГИ» в социальной сети «ВКонтакте». — Залезают на участки и гоняют домашних животных. Просим выловить всех лис и выпустить в естественную среду обитания, подальше от города.
Бешенство — смертельно опасная вирусная болезнь, при которой поражается центральная нервная система. Как от него уберечься и что делать при укусе подозрительного животного, мы рассказывали ранее.