Около детской площадки в челябинском посёлке поселилась стая лисят

— Мы боимся за жизнь наших детей, так как возможно у лисят бешенство. Бегают они стаями, не боятся людей, — рассказали челябинцы в группе «Текслер, ПОМОГИ» в социальной сети «ВКонтакте». — Залезают на участки и гоняют домашних животных. Просим выловить всех лис и выпустить в естественную среду обитания, подальше от города.