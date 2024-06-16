Скопление силовиков заметили в центре Новосибирска

В Новосибирске вечером 15 июня заметили скопление силовиков в центре города. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».
Скопление силовиков было замечено на площади Ленина в Новосибирске. По словам сотрудников полиции, причина тому — много пьяных людей.
Как сообщил журналист «МК в Новосибирске», в районе площади Ленина курсировало несколько мотоциклов полиции, а также «УАЗ-Патриот». Кроме того, стоял микроавтобус.
Полицейский подчеркнул, что задерживают нарушителей. В частности, пьяную молодежь. На нарушителей составляют административный протокол.
Очевидец рассказал, что на его глазах парень проехал по площади Ленина на велосипеде на одном колесе, а через несколько метров его остановили сотрудники полиции.