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Скопление силовиков заметили в центре Новосибирска

Сотрудники полиции останавливают нарушителей.

Источник: МК

В Новосибирске вечером 15 июня заметили скопление силовиков в центре города. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».

Скопление силовиков было замечено на площади Ленина в Новосибирске. По словам сотрудников полиции, причина тому — много пьяных людей.

Как сообщил журналист «МК в Новосибирске», в районе площади Ленина курсировало несколько мотоциклов полиции, а также «УАЗ-Патриот». Кроме того, стоял микроавтобус.

Полицейский подчеркнул, что задерживают нарушителей. В частности, пьяную молодежь. На нарушителей составляют административный протокол.

Очевидец рассказал, что на его глазах парень проехал по площади Ленина на велосипеде на одном колесе, а через несколько метров его остановили сотрудники полиции.