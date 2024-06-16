Астроном из Кузбасса открыл малую планету и назвал её именем родного города

В космосе появилась планета с именем Юрга. Она представляет собой астероид, в диаметре достигающий 900 метров, с орбитой, находящейся между Марсом и Юпитером.
Малую планету открыл Василий Румянцев, работая в Крымской Астрофизической Обсерватории. Астроном родом из кузбасского города назвал своё открытие именем малой родины.
Астероид можно увидеть на снимках профессиональных астрономов как еле заметную чёрточку среди звёзд. В настоящее время в наших широтах планета Юрга находится недалеко от Солнца. И будет возле светила до середины июля.