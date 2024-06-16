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Астроном из Кузбасса открыл малую планету и назвал её именем родного города

Благодаря Василию Румянцеву в небе зажглась планета Юрга.

В космосе появилась планета с именем Юрга. Она представляет собой астероид, в диаметре достигающий 900 метров, с орбитой, находящейся между Марсом и Юпитером.

Малую планету открыл Василий Румянцев, работая в Крымской Астрофизической Обсерватории. Астроном родом из кузбасского города назвал своё открытие именем малой родины.

Астероид можно увидеть на снимках профессиональных астрономов как еле заметную чёрточку среди звёзд. В настоящее время в наших широтах планета Юрга находится недалеко от Солнца. И будет возле светила до середины июля.