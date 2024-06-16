На Сабантуе в Прикамье установили рекорд мира, приготовив самый большой азу

Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски установили на Всероссийском Сабантуе в Пермском крае.
Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. В Барде, где проходил праздник, приготовили азу на 3,6 тысячи порций. Блюдо делали в огромной сковороде, которую отлили на «Мотовилихинских заводах».
«В течение двух месяцев наши шеф-повары готовились к мероприятию, тщательно выбирали продукты — все от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд», — рассказал Дмитрий Махонин.
Напомним, XIV Всероссийский сельский Сабантуй прошёл в Барде 15 июня. На него приехали главы трёх регионов страны: глава Пермского края Дмитрий Махонин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов.