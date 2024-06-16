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На Сабантуе в Прикамье установили рекорд мира, приготовив самый большой азу

Блюдо на 3,6 тысячи порций сделали в Барде.

Источник: Соцсети

Рекорд России и мира по приготовлению самого большого азу по-татарски установили на Всероссийском Сабантуе в Пермском крае.

Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале. В Барде, где проходил праздник, приготовили азу на 3,6 тысячи порций. Блюдо делали в огромной сковороде, которую отлили на «Мотовилихинских заводах».

«В течение двух месяцев наши шеф-повары готовились к мероприятию, тщательно выбирали продукты — все от наших местных производителей. Не спали ночью, но справились с вызовом и побили рекорд», — рассказал Дмитрий Махонин.

Напомним, XIV Всероссийский сельский Сабантуй прошёл в Барде 15 июня. На него приехали главы трёх регионов страны: глава Пермского края Дмитрий Махонин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Кировской области Александр Соколов.

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