МЧС продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале

«По данным синоптиков, 16 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунд», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности. При грозе в доме необходимо закрыть окна и двери. Во время ударов молнии не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, антенне, водостокам с крыш.
Во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в водоемах и прятаться в прибрежных кустах. Во время грозы не следует бегать и ездить на велосипеде.
Штормовое предупреждение действует на территории Среднего Урала с субботы, 15 июня. Спасатели предупреждали о сильных дождях, грозах, граде.