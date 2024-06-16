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МЧС продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале

Свердловские спасатели подлили штормовое предупреждение в регионе до 16 июня.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 78% 761 мм рт. ст. +21°

«По данным синоптиков, 16 июня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунд», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности. При грозе в доме необходимо закрыть окна и двери. Во время ударов молнии не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, антенне, водостокам с крыш.

Во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в водоемах и прятаться в прибрежных кустах. Во время грозы не следует бегать и ездить на велосипеде.

Штормовое предупреждение действует на территории Среднего Урала с субботы, 15 июня. Спасатели предупреждали о сильных дождях, грозах, граде.