В Алматы простились с Муратом Ауэзовым

Сегодня, чтобы проститься с этим выдающимся человеком, пришли сотни людей. Среди них были депутата Сената и Мажилиса, известные актеры, писатели представители акимата города, родные и близкие, друзья, коллеги и алматинцы, которые были знакомы с работами Мурата Ауэзова.