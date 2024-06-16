Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников медицинской отрасли с их профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegeram-канале правительства.
«Это день, когда миллионы людей могут еще раз выразить признательность врачам, фельдшерам и медсестрам за безграничную преданность своему делу, милосердие, сострадание, умение сопереживать чужой боли. Вы, ежедневно и круглосуточно проявляя мужество, самоотверженно выполняете свой долг», — говорится в сообщении.
Мишустин отдельно отметил труд врачей, которые находятся в зоне специальной военной операции.
Глава правительства подчеркнул, что «развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, — приоритетная задача правительства».
Мишустин убежден, что благодаря врачам «внедряются в клиническую практику инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции». «Именно от вашей квалификации зависит выздоровление пациентов», — резюмировал он.