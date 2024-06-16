Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

«Это день, когда миллионы людей могут еще раз выразить признательность врачам, фельдшерам и медсестрам за безграничную преданность своему делу, милосердие, сострадание, умение сопереживать чужой боли. Вы, ежедневно и круглосуточно проявляя мужество, самоотверженно выполняете свой долг», — говорится в сообщении.