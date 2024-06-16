Из-за жары на южноуральских трассах ограничат движение

Временные ограничения начинают действовать с 12.00 сегодняшнего дня. Ориентировочно, сняты они будут в 16.00.
Частичному перекрытию подвергнется трасса М5 от Иглинского района Башкирии до Ашинского района Челябинской области (с 1548+651 километра до 1871+058 километра).
Также ограничения введут на подъезде к Екатеринбургу, движение будет затруднено на отрезке от 11+400 до 130+169 километров. Ещё один участок, на котором введут ограничения находится на трассе Челябинск-Троицк-граница Казахстана. Движение будет затруднено от Копейска до Троицка.