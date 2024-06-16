Из-за жары на южноуральских трассах ограничат движение

Также ограничения введут на подъезде к Екатеринбургу, движение будет затруднено на отрезке от 11+400 до 130+169 километров. Ещё один участок, на котором введут ограничения находится на трассе Челябинск-Троицк-граница Казахстана. Движение будет затруднено от Копейска до Троицка.