Сабантуй-2024 в Челябинской области посвятили Году семьи

В Челябинской области отгремел традиционный праздник в честь завершения посевной — «Праздник плуга» — Сабантуй. Он собрал тысячи гостей и участников не только из всех концов Южного Урала, но и из Свердловской, Оренбургской областей, Башкортостана и Татарстана. В этом году праздник был посвящен Году семьи, поэтому участники подготовили множество красивых старинных обрядов — свадебных и не только, которые демонстрировали жюри и всем желающим, протягивая нити из прошлого в настоящее и укрепляя связь поколений. Что такое «влазины», «исем кушу», «никах туй» и «енгэйдэр сендеу» — в материале АН «Доступ».
Гостей праздника приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который, прежде всего, поздравил аграриев с успешным завершением сева, которому весь мая пыталась помешать погода.
«Как и в прошлом году, мы проводим Сабантуй на гостеприимной аргаяшской земле. Здесь любят хорошо работать, весело отдыхать, чтут традиции. Всех рад видеть на нашем областном Сабантуе. Благодарю наших селян, наших аграриев. Несмотря на непростую весну, посевная прошла успешно, и в настоящий момент в Челябинской области она завершена».
Он обратил особое внимание, что в этом году праздник посвящен Году семьи.
«Благодарю всех, кто сегодня разделяет праздник Сабантуй вместе с нами. Мы едины. Мы все одна большая семья, семья Челябинской области, семья нашей великой России. Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим друзьям из Башкортостана и Татарстана», — сказал Алексей Текслер.
И слова о семье прошли в этот день красной нитью через весь праздник. Так, зрители главной сцены увидели театрализованный пролог «Альбом семейных ценностей», в котором коллективы Челябинской области, Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», а также артисты Учалинской филармонии Республики Башкортостан рассказали о традиционном укладе татарских и башкирских семей.
Гости из Татарстана привезли не только татарское подворье, но и в отдельной экспозиции рассказали о том, что писали о семье великие татарские поэты и писатели.
«На нашем подворье можно увидеть элементы, которые были присущи татарскому народу, основной упор мы делаем на пчеловодство — Арский район занимает первое место в республике по производству продукции пчеловодства, и это умение передается испокон веков. Представили маленькую юрту — традиционный татарский дом, который ставился в полевых условиях. А кроме того, Арск — родина очень многих писателей, в том числе великого Габдуллы Тукая, и вы можете видеть фотографии наших знаменитых земляков с их семьями и прочитать их изречения, связанные с семьей».
Поскольку высказывания были напечатаны на татарском языке, она согласилась перевести их: «Например, Мухаммет Магдеев говорил: “Мое кредо: если человек загадывает на год — он сеет хлеб, если человек загадывает на десятилетия — он сажает дерево, если человек загадывает на века — он воспитывает детей”. Или взять стихотворение Наиля Касымова: “Я очень люблю белый цвет, и у тебя сегодня, мама, волосы белые (седые). В моей жизни самая яркая звезда — это ты, мама моя, в белом платке”. По-татарски очень трогательно и красиво звучит».
В рамках традиционного конкурса старинных обрядов «Нити старины» гости праздника смогли побольше узнать о таких старинных обрядах, как татарский «исем кушу» — «имянаречение» (когда через несколько дней после появления ребенка в семью приглашается мулла, а также родственники и друзья семейства), «никах туй» (смотрины невесты, рассказ о женихе, переговоры между сторонами).
Представители башкир показали свадебные обряды «енгэйдэр сендеу» — «причитание снох», «килен сатыш» — обряд выкупа невесты, который проводится непосредственно перед началом свадьбы, и «килен каршыла» — встреча невесты в доме жениха.
О свадьбе рассказали и на казахском подворье: «беташар» — старинный обряд открывания лица невесты, который обязательно сопровождается традиционной песней — жыр; «сырга салу» — свадебный обряд надевания сережек.
На Русском подворье царила еда. Представители Худайбердинского поселения подготовили для праздника старинный обряд «влазины» — новоселье, когда избу за несколько дней строили всем селом, а затем всех причастных приглашали широко отметить событие. Первым в дом заходил самый старший житель села, который благословлял жильцов на благополучие.
«Гостей угощали традиционными блюдами: картошка, огурцы, грибы, вареники, взвар — все это было на столе для всех желающих. И сегодня у нас тоже это все — на столе, включая взвар, — рассказала библиотекарь Худайбердинской библиотеки Людмила Федорова. И поделилась рецептом своего взвара, — основа — ягода, у меня — вишня, цветок липы, лист красной и черной смородины, тархун, специи — гвоздика корица — и в конце добавить немного меда, закипятить — и выключить. Хранится в холодильнике».
Вкусностей на Сабантуе всегда невероятное количество. В этом году в номинации «кулинарное разнообразие» было представлено не менее тысячи различных блюд традиционной татарской, башкирской и казахской кухни: от бешбармака и мантов до чак-чака, хвороста и вишни в масле.
Ну, и не обошлось без традиционных для Сабантуя скачек, где блистали орловские рысаки, торговых рядов с работами рукодельниц, мастер-классов, спортивной площадки, где сражались борцы «кореш», а самые ловкие пытались добраться по наклонному столбу, чтобы выиграть барана, и яркой концертной программы, в которой приняли участие как самодеятельные, так и профессиональные артисты.
«Отрадно, что сохраняются народные традиции, культура, история народов, населяющих Челябинскую область. Сегодня Сабантуй — праздник не только башкир или татар, он объединяет все народы. И очень важно и ценно, что со стороны правительства Челябинской области идет поддержка в проведении таких народных праздников», — заметил представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Альфир Баимов.
Он добавил, что в целом, решение вопросов, которые касаются поддержки национальных культур, образования, истории, в Челябинской области всегда находится на высоком уровне.