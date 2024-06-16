Сабантуй-2024 в Челябинской области посвятили Году семьи

Поскольку высказывания были напечатаны на татарском языке, она согласилась перевести их: «Например, Мухаммет Магдеев говорил: “Мое кредо: если человек загадывает на год — он сеет хлеб, если человек загадывает на десятилетия — он сажает дерево, если человек загадывает на века — он воспитывает детей”. Или взять стихотворение Наиля Касымова: “Я очень люблю белый цвет, и у тебя сегодня, мама, волосы белые (седые). В моей жизни самая яркая звезда — это ты, мама моя, в белом платке”. По-татарски очень трогательно и красиво звучит».