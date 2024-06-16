Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

«Профессии врача, фельдшера, медицинской сестры — это особый труд и особое призвание, в котором мастерство и компетентность сочетаются с чуткостью и внимательностью. В ваших руках самое дорогое — жизнь и здоровье людей. И в каждом случае вы делаете все возможное и невозможное, чтобы поставить пациентов на ноги и вернуть им радость жизни», — отметил Мэр Москвы.