«Праздник не кончается». В Петербурге прошел первый день Stereoleto-2024 с «Пикником» и хором Attaque de Panique

Другими знаками Stereoleto-2024 стали классические книжные и виниловые стойки, пивной боулинг и, главное, инсталляция, приуроченная к 70-летию со дня рождения советского несистемного художника, композитора и лидера супероркестра «Поп-механика» Сергея Курехина. Арт-объект «Смерть психоделического грибника» отсылает к передаче «Ленин — гриб», в которой музыкант в 1991 году выдвинул «неопровержимую» теорию о том, что причиной Октябрьской революции являлось пристрастие Ленина к грибным психоделикам, да и сам вождь был вовсе не человеком, а грибом. Дисклеймер инсталляции предупреждает: передача, на которой основана экспозиция, носила юмористический характер и цели задеть чувства носителей коммунистической идеи не имела.