Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи южноуральских мусульман отмечают Курбан-Байрам

Сегодня мусульмане Челябинской области отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-Байрам.

По оценке ГУ МВД по Южному Уралу утренние молитвы (которые начались в 7 утра) уже посетили тысячи верующих.

За правопорядком следят сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители народных дружин и казачества.

Как отмечают в пресс-службе областного главка, правоохранители оснащены ручными и стационарными металлодетекторами для обеспечения безопасности проводимых мероприятий, а во избежание заторов возле культовых сооружений дежурят экипажи ДПС.

«Приняты все меры, чтобы ничего не омрачило праздничной атмосферы», — заявили в пресс-службе ГУ МВД.

праздники
религии