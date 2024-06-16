Тысячи южноуральских мусульман отмечают Курбан-Байрам

По оценке ГУ МВД по Южному Уралу утренние молитвы (которые начались в 7 утра) уже посетили тысячи верующих.
За правопорядком следят сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители народных дружин и казачества.
Как отмечают в пресс-службе областного главка, правоохранители оснащены ручными и стационарными металлодетекторами для обеспечения безопасности проводимых мероприятий, а во избежание заторов возле культовых сооружений дежурят экипажи ДПС.
«Приняты все меры, чтобы ничего не омрачило праздничной атмосферы», — заявили в пресс-службе ГУ МВД.