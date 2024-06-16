В Казахстане отмечают День отца

— Хочется призвать всех пап быть активными участниками жизни своих детей, поддерживать их во всех начинаниях и стремиться к созданию безопасной и благополучной среды для их роста и развития. Пусть каждый ребенок чувствует любовь, заботу и внимание со стороны своего отца. С Днем отцов! Пусть ваша роль в жизни детей будет источником гордости и радости, а ваши усилия — признаны и ценимы, — написал он в соцсетях.