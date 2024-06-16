В Севастополе остановили морское сообщение

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить его планировали к 22:00 15 июня. Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.