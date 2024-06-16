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В Севастополе остановили морское сообщение

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье приостановили курсирование морского пассажирского транспорта на линии «Радиогорка — Артбухта». Об этом сообщили в городском дептрансе.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за неблагоприятных погодных условий паром и катер на линии “Радиогорка — Артбухта” временно не осуществляют движение», — сказано в сообщении.

В ночь на субботу на Крымский полуостров обрушились сильные ливни с грозами, обусловленные прохождением над Черным морем южного циклона.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить его планировали к 22:00 15 июня. Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.

По данным главного управления МЧС России по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе — 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории — 10 мм, Алуште и Черноморском районе — 7 мм, Керчи — 6 мм.

Значительных подтоплений на территории республики не зафиксировано, пострадавших нет.

При этом в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.