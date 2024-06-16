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Синоптики: На Челябинск надвигается мощная грозовая облачность

Ранее было объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 761 мм рт. ст. +21°

На Челябинск надвигается мощная грозовая облачность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В данный момент (14.15 16 июня) на северо-западе в зоне неустойчивости происходит развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами, она движется к Челябинску», — говорится в оперативном комментарии регионального ЦГМС.

Ранее синоптики предупреждали, что днем и вечером 16 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

Вместе с тем, по 17 июня на большей территории удержится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более; кое-где прогнозируется сильная жара — до плюс 36 градусов.