Синоптики: На Челябинск надвигается мощная грозовая облачность

На Челябинск надвигается мощная грозовая облачность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В данный момент (14.15 16 июня) на северо-западе в зоне неустойчивости происходит развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами, она движется к Челябинску», — говорится в оперативном комментарии регионального ЦГМС.
Ранее синоптики предупреждали, что днем и вечером 16 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.
Вместе с тем, по 17 июня на большей территории удержится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более; кое-где прогнозируется сильная жара — до плюс 36 градусов.