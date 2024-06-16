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Солнце готовится к новым вспышкам: петербуржцам обещают магнитные бури

Солнце готовится к новым вспышкам. Об этом говорит формирование на диске активного суперцентра с номером 3712, рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°

По словам специалиста, область пока уступает примерно в 2−3 раза размерам широко известной группы пятен 3664, которая вызвала рекордный майский геомагнитный шторм, но показывает такую же скорость роста и всего за 4 дня выросла с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле.

Если скорость сохранится, продолжает синоптик, то в ближайшие дни образуется обширная и активная группа солнечных пятен на линии Солнце — Земля, откуда воздействие на Землю идет со 100%-ной эффективностью.

Не за горами вспышки класса X, подытожил Леус.