Солнце готовится к новым вспышкам: петербуржцам обещают магнитные бури

По словам специалиста, область пока уступает примерно в 2−3 раза размерам широко известной группы пятен 3664, которая вызвала рекордный майский геомагнитный шторм, но показывает такую же скорость роста и всего за 4 дня выросла с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле.
Если скорость сохранится, продолжает синоптик, то в ближайшие дни образуется обширная и активная группа солнечных пятен на линии Солнце — Земля, откуда воздействие на Землю идет со 100%-ной эффективностью.
Не за горами вспышки класса X, подытожил Леус.