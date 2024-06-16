Солнце готовится к новым вспышкам: петербуржцам обещают магнитные бури

По словам специалиста, область пока уступает примерно в 2−3 раза размерам широко известной группы пятен 3664, которая вызвала рекордный майский геомагнитный шторм, но показывает такую же скорость роста и всего за 4 дня выросла с нуля до одной из самых крупных областей в этом солнечном цикле.