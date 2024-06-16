Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 17 июня

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси 17 июня ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.