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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 17 июня

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси 17 июня ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: AP 2023

Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами сильные дожди.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от 11 до 17 градусов. Днем воздух прогреется до 21−27, по северо-востоку — до 18−20 градусов.