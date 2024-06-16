Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами сильные дожди.
Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от 11 до 17 градусов. Днем воздух прогреется до 21−27, по северо-востоку — до 18−20 градусов.
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 17 июня
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси 17 июня ожидаются грозы, в дневные часы по востоку местами сильные дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Погодные условия будут определять неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область России.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории — дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы по востоку республики местами сильные дожди.