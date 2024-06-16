Сильная жара, ливень и град ожидаются в Казахстане 17 июня

В Улытауской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на западе, юге Акмолинской, на севере Жетысуской, в центре Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.