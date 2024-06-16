Марш ЛГБТ* в Кишиневе: усиленный наряд полиции и флаги ЕС

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Шествие сторонников ЛГБТ* прошло в воскресенье в Кишиневе, оно подвело итог недельному фестивалю «Молдова прайд».
Мероприятие проходило под общим лозунгом «С нас — налоги, с государства — законы». ранее организаторы марша отмечали, что представители ЛГБТ* ждут от государства принятия закона о легализации ЛГБТ*-пар и о юридическом признании пола для трансгендеров. В рамках фестиваля впервые в Молдове состоялась конференция родителей ЛГБТ* детей.
Перед началом акции по всему ее маршруту выстроились усиленные наряды полиции.
Участники шествия прошли по одной из центральных магистралей Кишинева, улице Букурешть. Они несли в руках радужные флаги и зонты, а также флаги ЕС, Украины и Польши.
За несколько часов до начала марша у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева на протест собрались православные верующие, они выражали возмущение тем, что в Молдове нет запрета на пропаганду ЛГБТ*. Участники контрпротеста также двинулись по направлению к улице Букурешть, выкрикивая «Позор!» и «Молдова — это не Содом».
Еще одну протестную акцию провели молодые активисты оппозиционного блока «Победа». Они вышли следом за маршем в костюмах биозащиты и провели символическую «дезинфекцию» улицы, по которой двигался прайд. Участники акции также высказались против пропаганды в Молдове ЛГБТ*-принципов.
Полиция выстраивала заградительные кордоны, чтобы не допустить столкновений участников марша и контрпротестов.
ЛГБТ-марш в Кишиневе проходит ежегодно с 2012 года. Исключение было сделано только в период пандемии. Из года в год количество участников прайда растет.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.