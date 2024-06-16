Марш ЛГБТ* в Кишиневе: усиленный наряд полиции и флаги ЕС

За несколько часов до начала марша у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева на протест собрались православные верующие, они выражали возмущение тем, что в Молдове нет запрета на пропаганду ЛГБТ*. Участники контрпротеста также двинулись по направлению к улице Букурешть, выкрикивая «Позор!» и «Молдова — это не Содом».