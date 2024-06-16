Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара в Уфе побила рекорд 26-летней давности

Вчера днем, 15 июня, на аэрологической станции Уфа-Дема синоптики Башгидромета зафиксировали перекрытие абсолютного максимума температуры воздуха. Жара в +34,3 градуса побила рекорд 26-летней давности.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

В 1998 году в этот день столбик термометра поднимался до +33,9 градуса.

Сегодня, 16 июня, в республике прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Днем температура воздуха составит +29,+34 градусов.

В понедельник, 17 июня, также ожидаются дожди, грозы, ливни и град. Кроме того, местами будет шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +14,+19, днем +28,+33 градуса.

Во вторник, 18 июня, дожди и грозы продолжатся. При грозе синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +14,+19, в отдельных северных и восточных районах до +9, днем +27,+32 градуса.