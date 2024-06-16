Жара в Уфе побила рекорд 26-летней давности

В 1998 году в этот день столбик термометра поднимался до +33,9 градуса.
Сегодня, 16 июня, в республике прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, локально ливни и град. Днем температура воздуха составит +29,+34 градусов.
В понедельник, 17 июня, также ожидаются дожди, грозы, ливни и град. Кроме того, местами будет шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +14,+19, днем +28,+33 градуса.
Во вторник, 18 июня, дожди и грозы продолжатся. При грозе синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +14,+19, в отдельных северных и восточных районах до +9, днем +27,+32 градуса.